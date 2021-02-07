Фотографию Дмитрия Маркова, ставшую символом преследования Алексея Навального, продали с аукциона за два миллиона рублей

Фотограф Дмитрий Марков продал на благотворительном аукционе единственный подписанный отпечаток фотографии, которую он сделал в одном из московских ОВД, куда его доставили в день суда над политиком Алексеем Навальным. Снимок продан за два миллиона рублей покупательнице Екатерине, сообщил Марков в фейсбуке.

На фотографии изображен сотрудник силовых структур в маске и камуфлированной форме, который сидит под портретом президента России Владимира Путина.

Торги стартовали с начальной цены 10 тысяч рублей. Аукцион начался около полудня 6 февраля и, по плану Маркова, должен был продлиться ровно сутки, но и после назначенного времени фотограф продолжал получать заявки.

Марков предложил покупателю фотографии перевести деньги двумя равными частями на счета организаций «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», которые помогают задержанным на акциях протеста.

2 февраля суд в Москве заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В соответствии с решением суда, политик должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.

В поддержку Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли многочисленные акции протеста. В течение трех протестных дней полиция задержала свыше 10 тысяч человек. В связи с протестам возбуждено 50 уголовных дел. Команда Навального объявила, что продолжит протесты весной и летом 2021 года.