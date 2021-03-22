После обвинений в расизме Букингемский дворец собрался ввести должность руководителя по вопросам разнообразия

Букингемский дворец — официальная резиденция королевы Великобритании Елизаветы II — пересматривает политику разнообразия и инклюзивности во , сообщили источники The Daily Mail, BBC и CNN.

«У нас есть процедуры и программы [по поддержке разнообразия], но мы не заметили того прогресса, которого нам хотелось бы, и согласны, что необходимо сделать больше», — заявил источник The Daily Mail.

Отмечается, что оценка существующих практик по поддержке разнообразия началась до того, как принц Гарри и его жена Меган Маркл обвинили британскую королевскую семью в расизме, но получила «новый импульс» после их интервью.

В рамках проводимой оценки Букингемский дворец будет консультироваться с представителями этнических меньшинств, ЛГБТ-сообщества и сообщества людей с инвалидностью. Также дворец рассматривает возможность назначить руководителя по вопросам разнообразия.

«Рассматривается множество мер. Конечно, идею о том, чтобы кто-то возглавил эту работу [по поддержке разнообразия]… стоит рассмотреть. Но еще слишком рано объявлять о какие-либо окончательных планах. Мы слушаем и учимся, чтобы все сделать правильно», — сказал источник CNN.

7 марта вышло интервью внука королевы Елизаветы II принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. В нем супруги рассказали в том числе о том, что кто-то из членов королевской семьи беспокоился, насколько темнокожим будет их сын Арчи.

Вопрос расизма стал одной из самых серьезных проблем, затронутых в интервью. Букингемский дворец заявил, что «поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство». Брат принца Гарри принц Уильям заверил, что британская королевская семья «совершенно не расистская».