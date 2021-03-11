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«Мы совершенно не расистская семья». Принц Уильям впервые прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл
Источник: BBC News

Принц Уильям впервые прокомментировал обвинения в расизме, с которыми столкнулась королевская семья после интервью брата Уильяма, принца Гарри, и его жены Меган Маркл. 

«Мы совершенно не расистская семья», — сказал Уильям, отвечая на вопрос журналиста после посещения одной из школ на востоке Лондона. 

Уильям также отметил, что еще не разговаривал с братом после выхода его интервью, но сказал, что собирается сделать это. 

Принц Гарри и Меган Маркл в интервью Опре Уинфри, которое вышло 7 марта, рассказали, что кто-то из членов королевской семьи беспокоился о том, насколько темнокожим будет сын пары Арчи. Помимо этого, они заявили, что их отказ от королевских обязанностей отдалил Гарри от Уильяма. 

В официальном заявлении Букингемского дворца подчеркивалось, что «поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство». В королевской семье отметили, что будут в частном порядке изучать истории, рассказанные Гарри и его женой.

Интервью Гарри и Меган

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