«Открытые медиа» заявили о слежке за своими журналистами, взломе их аккаунтов и заказных публикациях против их семей

С конца 2020 года за журналистами (в том числе авторами самых резонансных материалов) следят, их аккаунты на разных платформах взламывают, а об их родственниках публикуют ложные факты. Об этом заявила редакция издания.

Корреспондент Илья Рождественский 15 марта заметил слежку за собой. В частности, неизвестные люди приходили по месту его проживания и расспрашивали соседей о самом Рождественском и о его жене. По данным журналиста, к этому может иметь отношение частный детектив Евгений Гвоздев, который сотрудничал с РИА ФАН бизнесмена Евгения Пригожина.

С заказными материалами в отношении своей семьи столкнулись корреспондент Наталья Телегина и еще один автор. «Открытые медиа» не называют его имя, отмечая лишь, что он покинул редакцию, чтобы его родственники могли сохранить свой бизнес.

Со взломами почты и аккаунтов в социальных сетях сталкивались Рождественский, корреспондент Виктор Овсюков, заместитель главного редактора Максим Гликин и другие сотрудники «Открытых медиа».

Редакция издания заявила, что расценивает происходящее как давление на ее сотрудников, и потребовала прекратить его. В противном случае редакция намерена обратиться в правоохранительные органы.

Илья Рождественский, в частности, является автором материалов «Открытых медиа» о двойнике бизнесмена Евгения Пригожина и о бизнесе матерей высокопоставленных чиновников Антона Вайно и Дениса Мантурова.

Наталья Телегина — автор недавних статей о связи бывшего зятя премьер-министра Михаила Мишустина с крупнейшей махинацией с НДС и о недвижимости приближенных президента Владимира Путина