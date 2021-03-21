«Открытые медиа» заявили о слежке за своими журналистами, взломе их аккаунтов и заказных публикациях против их семей

С конца 2020 года за журналистами «Открытых медиа» (в том числе авторами самых резонансных материалов) следят, их аккаунты на разных платформах взламывают, а об их родственниках публикуют ложные факты. Об этом заявила редакция издания.
Корреспондент Илья Рождественский 15 марта заметил слежку за собой. В частности, неизвестные люди приходили по месту его проживания и расспрашивали соседей о самом Рождественском и о его жене. По данным журналиста, к этому может иметь отношение частный детектив Евгений Гвоздев, который сотрудничал с РИА ФАН бизнесмена Евгения Пригожина.
С заказными материалами в отношении своей семьи столкнулись корреспондент Наталья Телегина и еще один автор. «Открытые медиа» не называют его имя, отмечая лишь, что он покинул редакцию, чтобы его родственники могли сохранить свой бизнес.
Со взломами почты и аккаунтов в социальных сетях сталкивались Рождественский, корреспондент Виктор Овсюков, заместитель главного редактора Максим Гликин и другие сотрудники «Открытых медиа».
Редакция издания заявила, что расценивает происходящее как давление на ее сотрудников, и потребовала прекратить его. В противном случае редакция намерена обратиться в правоохранительные органы.
Авторы «Открытых медиа» — профессиональные журналисты, которые стараются соблюдать общепринятые в медиа стандарты сбора данных и проверки информации, герои наших публикаций всегда имеют возможность прокомментировать сведения о себе — опровергнуть или исправить их. Мы выступаем за мирный диалог с представителями любых идеологий — в рамках правового поля, и к себе требуем такого же отношения. Если давление на наших авторов не прекратится, мы обратимся в правоохранительные органы.
Илья Рождественский, в частности, является автором материалов «Открытых медиа» о двойнике бизнесмена Евгения Пригожина и о бизнесе матерей высокопоставленных чиновников Антона Вайно и Дениса Мантурова.
Наталья Телегина — автор недавних статей о связи бывшего зятя премьер-министра Михаила Мишустина с крупнейшей махинацией с НДС и о недвижимости приближенных президента Владимира Путина