«Открытые медиа»: матери Дениса Мантурова и Антона Вайно стали бенефициарами одной из крупнейших независимых сетей АЗС

69-летняя Татьяна Ежевская, мать руководителя администрации президента Антона Вайно, и 84-летняя Тамара Мантурова, мать министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, стали бенефициарами группы компаний «Трасса». Об этом пишут «Открытые медиа».

ГК «Трасса» имеет 54 автозаправки в Москве и Подмосковье, обеспечивает топливом около пяти тысяч партнерских АЗС по стране, а также занимается хранением и транспортировкой нефтепродуктов. «Открытые медиа» пишут, что это один из крупнейших независимых продавцов нефтепродуктов в России с выручкой за 2019 год более чем в 60 миллиардов рублей.

По данным «Открытых медиа», в 2015 году у ГК «Трасса» возникли проблемы с погашением кредитов. В конце того же года собственником 50% одной из ключевых компаний ГК «Трасса» — ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» — стал Евгений Максимов. Это старый сослуживец Мантурова, который позднее стал управлять частью активов семьи министра.

В декабре 2019 года совладелицами «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» вместо Максимова стали мать Мантурова (получила 35% компании) и мать Вайно (получила 15% компании).

Источник «Открытых медиа», близкий к руководству ГК «Трасса», рассказал, что появление среди совладельцев Максимова, а позже родственников чиновников помогло компании договориться с кредиторами.

Денис Мантуров занимает пост министра промышленности и торговли России с 2012 года. Антон Вайно руководит администрацией президента с 2016 года. Оба чиновника имеют недвижимость в подмосковном поселке «Пирогово».

Мантуров — самый богатый министр российского правительства. За 2019 год он задекларировал доход в 586 миллионов рублей. Вайно заработал в 2019 году 11,5 миллиона рублей.