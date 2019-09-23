Republic нашел у семьи главы кремлевской администрации Антона Вайно недвижимость на 1,6 миллиарда рублей

Алексей Никольский / EPA / Sputnik / Scanpix / LETA

Семья главы администрации президента РФ владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье общей стоимостью 1,6 миллиарда рублей, пишет Republic (материал под подпиской).

В список объектов недвижимости издание, в частности, включило квартиру на Большой Якиманке, 26, в Москве, которой владеют отец и дед Антона Вайно (общая площадь 104,4 квадратных метра, цена 55,4 миллиона рублей).

Также семье Вайно принадлежит квартира в Руновском переулке, 5 (площадь 85,4 квадратных метров, стоимость 32 миллиона рублей). Ее Вайно получил от властей Москвы в 2006 году, а спустя три года подарил Галине Петровне Шуленковой, которая, как предполагает издание, является его тещей.

Третья и самая дорогая московская квартира — в «Доме на Тишинке» (площадь 155,5 квадратных метров, стоимость 115 миллионов рублей) — записана на жену главы администрации президента Елену Шуленкову и его сына, Александра Вайно. Их соседи — сотрудники администрации президента, несколько губернаторов, замгенпрокурора Николай Винниченко и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Супруга Антона Вайно также в 2012 году несколько месяцев владела участком и двумя домами в некоммерческом партнерстве индивидуальных застройщиков «Речное» в Барвихе на Рублево-Успенском шоссе. Их стоимость около 500 миллионов рублей.

Недвижимость она продала Татьяне Эриковне Ежевской, которая, по данным балтийских СМИ, является тетей Вайно со стороны матери. Ежевской также принадлежит квартира в центре Москвы площадью 172,5 квадратных метра, она стоит 115 миллионов рублей.

Кроме того, семья Вайно владеет тремя участками и двумя домами в «Пирогово» на Клязьминском водохранилище. Один из домов — площадью 214,5 квадратных метра — в декларации Вайно не указан. Общая стоимость недвижимости — около 800 миллионов рублей.

Основные землевладельцы в «Пирогово», отмечает Republic, — семья министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. С июля 2019 года вся недвижимость в «Пирогово» переведена на имя матери Мантурова.

У семьи Вайно на Клязьминском водохранилище также был участок в 2840 квадратных метров и дом 454,2 квадратных метра. Его в 2013 году купил отец главы администрации президента Эдуард Вайно, а затем подарил сыну. Антон Вайно в 2017 году продал этот объект за 255,8 миллиона рублей.

Антон Вайно и его супруга с 2011 года задекларировали доход в 342 миллиона рублей, отмечает Republic. Основная часть этой суммы получена от продажи участка и дома в «Пирогово».