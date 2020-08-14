Доход президента РФ Владимира Путина в 2019 году составил 9,7 миллиона рублей, следует из опубликованной на сайте Кремля декларации.

За 2018 год Путин заработал 8,6 миллиона рублей, таким образом, за год доход главы государства вырос почти на миллион рублей.

Список имущества у Путина в собственности и в пользовании не изменился. Президенту принадлежит квартира площадью 77 квадратных метров и гараж 18 квадратных метров, два автомобиля «Волга» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф».

О доходах за 2019 год также отчиталось правительство. Самым богатым чиновником кабмина стал глава Минпромторга Денис Мантуров, который задекларировал 586 миллионов рублей (в 2018-м его заработок составлял, согласно декларации, 433 миллиона рублей).

На втором месте по доходам после Мантурова — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который задекларировал 432 миллиона рублей. До 2020 года Чернышенко в правительстве не работал, указанные доходы он получил на руководящих позициях в «Газпром-медиа холдинге», «Национальном рекламном альянсе» и «Континентальной Хоккейной Лиге», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе чиновника.

Заработок премьер-министра Михаила Мишустина в 2019-м составил 18,2 миллиона рублей. Это доход, который Мишустин получил, будучи главой Федеральной налоговой службы, правительство он возглавил в январе 2020-го. Жена Мишустина в 2019-м заработала 54,8 миллиона рублей. Как сказали «Интерфаксу» в правительстве, «в эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках».

Годом ранее самый большой доход из членов правительства декларировал вице-премьер Юрий Трутнев — 538 миллионов рублей. За 2018 год доход Трутнева, исходя из декларации, составил 180 миллионов рублей.