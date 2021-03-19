«ВКонтакте» заблокировал сообщество «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» по требованию Роскомнадзора

Социальная сеть «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора заблокировала сообщество «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Основанием к блокировке послужило решение Металлургического районного суда города Челябинска. В уведомлении говорится, что «данный указатель страницы сайта в сети „Интернет“ содержит сведения, распространения которых в Российской Федерации запрещено решением суда».

Как пишет TJournal со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте», Металлургический районный суд Челябинска признал информацию в сообществе «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» запрещенной к распространению на территории РФ 11 декабря 2019 года.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора, который утверждал, что сообщество «явно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, а именно гомосексуализм, лесбиянство, бисексуальные отношения, трансгендеров», а также создает «положительный имидж нарушителей общественного порядка и отрицательный — сотрудников правоохранительных органов».

«Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» называет себя общественным движением, объединяющим гетеросексуалов, которые поддерживают борьбу за равноправие ЛГБТ, и самих ЛГБТ. На паблик движения во «ВКонтакте» подписаны больше 30 тысяч пользователей.

В России с 2013 года действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Этот закон используется для преследования представителей ЛГБТ и борьбы с проектами на эту тему.