«ВКонтакте» заблокировал сообщество «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» по требованию Роскомнадзора

Социальная сеть «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора заблокировала сообщество «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».
Основанием к блокировке послужило решение Металлургического районного суда города Челябинска. В уведомлении говорится, что «данный указатель страницы сайта в сети „Интернет“ содержит сведения, распространения которых в Российской Федерации запрещено решением суда».
Как пишет TJournal со ссылкой на пресс-службу «ВКонтакте», Металлургический районный суд Челябинска признал информацию в сообществе «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» запрещенной к распространению на территории РФ 11 декабря 2019 года.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора, который утверждал, что сообщество «явно пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, а именно гомосексуализм, лесбиянство, бисексуальные отношения, трансгендеров», а также создает «положительный имидж нарушителей общественного порядка и отрицательный — сотрудников правоохранительных органов».
«Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» называет себя общественным движением, объединяющим гетеросексуалов, которые поддерживают борьбу за равноправие ЛГБТ, и самих ЛГБТ. На паблик движения во «ВКонтакте» подписаны больше 30 тысяч пользователей.
Регулирование социальных сетей в России ужесточается. С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, а за отказ удалить такую информацию предусмотрены огромные штрафы. Ранее «ВКонтакте» получила штраф в размере 1,5 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к штрафу в размере одной десятой от годовой выручки.
В России с 2013 года действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Этот закон используется для преследования представителей ЛГБТ и борьбы с проектами на эту тему.