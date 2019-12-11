ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений 

Суд в Комсомольске-на-Амуре назначил ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой штраф 50 тысяч рублей по административному дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом рассказал «МБХ медиа» адвокат Цветковой Яков Пушкарев.

По словам адвоката, правоохранительные органы даже не смогли указать, с какого устройства заходили в аккаунт, чтобы выкладывать посты, ставшие причиной административного дела. «Мы считаем это решение незаконным и будем обжаловать в апелляционном порядке», — подчеркнул Пушкарев.

Административное дело в отношении Цветковой было заведено ее личной страницы во «ВКонтакте» и пабликов «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+».

Цветкова также является подозреваемой по уголовному делу о распространении порнографии из-за паблика «Монологи вагины» в ВК. С конца ноября она находится под домашним арестом.