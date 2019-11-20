ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре заподозрили в распространении порнографии из-за паблика «Монологи вагины» в ВК

ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова стала подозреваемой по уголовному делу о распространении порнографии. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на саму Цветкову.

Полиция встретила активистку на вокзале, когда она вернулась из рабочей поездки. Цветковой сообщили о возбуждении дела и повезли на опрос. Активистка отказалась давать показания, после чего, по ее словам, ее перевели из свидетеля в подозреваемую. У нее взяли подписки о неразглашении и невыезде.

Затем в квартире Цветковой и в детской студии, где она раньше работала, прошли обыски. Была изъята техника, документы и брошюры на гендерную тематику. «Девять сотрудников ходили и разглядывали карандаши и детские альбомы. Помимо прочего они сказали, что я лесбиянка и секс-тренер, веду пропаганду. Никакого отношения к действительности это не имеет», — заявила Цветкова «ОВД-Инфо».

Она не уточнила, что стало причиной возбуждения уголовного дела. Как пишет издание DVhab.ru со ссылкой на источник в полиции Комсомольска-на-Амуре, его завели по статье о из-за паблика «Монологи вагины» в ВК. На паблик подписаны 312 человек, Цветкова является его модератором. В группе выложены рисунки вагины; в описании сказано, что паблик «посвящен снятию стигмы с вагины и женской физиологии в целом».

По словам источника DVhab.ru, дело из-за паблика «Монологи вагины» было возбуждено еще месяц назад в отношении неустановленных лиц. В октябре Цветкова рассказала «ОВД-Инфо», что ее и двух подписчиц группы опросили в полиции. Подписчиц, по словам Цветковой, спрашивали про паблик. Ей самой сказали, что причиной вызова в отдел стало заявление петербургского активиста Тимура Булатова (Исаева), который борется с гомосексуалами. До этого Цветкова утверждала, что Булатов написал на нее как минимум два заявления из-за «Монологов вагины».

Весной 2019 года Цветкову уже вызывали в полицию из-за рисунков на тему бодипозитива, которые она сделала в рамках своего авторского проекта «Женщина не кукла»; их тоже посчитали порнографией. Кроме того, весной в Комсомольске-на-Амуре отменили организованный Цветковой фестиваль «Цвет шафрана». По словам активистки, причиной стали претензии мэрии к спектаклю о гендерных стереотипах «Розовые и голубые». В постановке участвовали дети из молодежного театра «Мерак», их вызывали в полицию. Цветкова, которая была режиссером театра «Мерак», позднее закрыла его по соображениям безопасности, писал «ОВД-Инфо».

Ольга Корелина