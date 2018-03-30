Роскомнадзор внес Gay.ru в реестр запрещенных сайтов

Gay.ru
10:15, 30 марта 2018
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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов сайт Gay.ru, действуя на основании решения Алтайского районного суда Хакасии.

Доступ к сайту пока не ограничивается. Как сообщает редакция Gay.ru, Роскомнадзор потребовал удалить с сайта запрещенную информацию.

В решении суда, принятом в ноябре 2017 года, сказано, что на сайте «в свободном доступе для неопределенного круга размещена информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения». По мнению суда, распространение такой информации в интернете запрещено.

В редакции Gay.ru отмечают, что сайт «предназначен для лиц старше 18 лет, о чем содержит соответствующую пометку».

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Gay.ru
Gay.ru, позиционирующий себя как «российский сервер геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов», — один из старейших российских сайтов про ЛГБТ, он работает с 1997 года.
В России с 2013 года действует административное наказание за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

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