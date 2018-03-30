Роскомнадзор внес Gay.ru в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов сайт Gay.ru, действуя на основании решения Алтайского районного суда Хакасии.

Доступ к сайту пока не ограничивается. Как сообщает редакция Gay.ru, Роскомнадзор потребовал удалить с сайта запрещенную информацию.

В решении суда, принятом в ноябре 2017 года, сказано, что на сайте «в свободном доступе для неопределенного круга размещена информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения». По мнению суда, распространение такой информации в интернете запрещено.

В редакции Gay.ru отмечают, что сайт «предназначен для лиц старше 18 лет, о чем содержит соответствующую пометку».