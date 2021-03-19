Президент Джо Байден заявил, что так или иначе пообщается с президентом России Владимиром Путиным, комментируя его предложение провести дискуссию.

«Я уверен, мы поговорим в какой-то момент», — заявил президент США.

Отвечая на вопрос о новых санкциях против России, Байден заявил, что они будут введены «в свое время».

17 января на телеканале ABC вышло интервью Байдена, в котором он положительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. На следующий день после этого Путин сначала ответил на обвинения дразнилкой «кто обзывается, тот сам так и называется», а через несколько часов предложил Байдену провести дискуссию в онлайн-формате.