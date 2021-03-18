Светлана Тихановская объявила об «общенациональном голосовании», чтобы вынудить власти Беларуси пойти на переговоры с протестующими

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале «общенационального голосования» за переговоры с действующими властями Беларуси при международном посредничестве. Свое заявление Тихановская сделала в прямом эфире в ютьюбе.

Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. И такие люди есть. И им переговоры нужны не меньше, чем нам, потому что насилие и беззаконие ухудшило и их жизнь тоже.

По словам Тихановской, голосование будет проходить через интернет-платформу «Голос», которая была создана перед президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года и использовалась для альтернативного подсчета голосов. Тихановская подчеркнула, что данным платформы «Голос» доверяют в Евросоюзе, США и международных организациях.

Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры.

Тихановская отметила, что «семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями», чтобы сделать сегодняшнее заявление. Она добавила, что перед началом переговоров оппозиционные силы «укрепят свою позицию через протесты и кампании гражданского неповиновения».

В Беларуси в августе 2020 года прошли президентские выборы. ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом 80% голосов. Платформа «Голос» и другие инициативы по контролю за ходом голосования заявили, что не менее 30% протоколов были сфальсифицированы, а значит результаты выборов можно считать недействительными.

После выборов в Беларуси начались протесты против Лукашенко; только в Минске в них принимали участие сотни тысяч человек. Акции были жестоко подавлены. По данным оппозиции и СМИ, не менее шести человек погибли и не менее 1300 пострадали. В отношении протестующих было возбуждено более двух тысяч уголовных дел, в отношении сотрудников милиции из-за применения силы — ни одного.

Протесты в самой Беларуси, а также акции белорусов, живущих в других странах, продолжаются до сих пор, но уже не так массово, как в первые месяцы после выборов.