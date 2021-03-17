Роскомнадзор потребовал от твиттера заблокировать аккаунт «МБХ медиа»

«МБХ медиа» получило от твиттера уведомление о том, что Роскомнадзор обратился к соцсети с требованием удалить аккаунт издания @MBKhMedia «как нарушающего законодательство Российской Федерации».

Как сообщает «МБХ медиа», в письме сказано, что, по мнению Роскомнадзора, в аккаунте издания опубликовали материалы в России.

Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло сообщила, что Роскомнадзор не присылал в адрес редакции никаких предупреждений или уведомлений. Она отметила, что издание «не имеет никакого отношения ни к каким организациям, желательным или нежелательным с точки зрения РКН», и не публикует «ничьих материалов, кроме своих собственных».

Одновременно с этим проект «Агоры» «Сетевые Свободы» сообщил, что Роскомнадзор потребовал, чтобы твиттер заблокировал аккаунт Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, которую в декабре 2020 года признали «нежелательной» организацией в России.

На момент публикации этой заметки оба аккаунта, блокировки которых добивается Роскомнадзор, оставались доступны.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера в России, объясняя это тем, что соцсеть не удаляет сообщения, содержащие незаконную информацию. 16 марта ведомство пригрозило, что через месяц полностью заблокирует твиттер в России, если соцсеть не выполнит требование удалить запрещенный контент. В Роскомнадзоре отметили, что другие соцсети, которые «будут нарушать российское законодательство» и не исполнять требования ведомства, также могут замедлить и заблокировать.

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