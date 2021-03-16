В России впервые выявили более заразный южноафриканский штамм коронавируса

Роспотребнадзор обнаружил в России штамм коронавируса B.1.351, который впервые выявили в ЮАР в конце 2020 года.

«Выявлено 28 , относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего специалисты ведомства изучили свыше 8,1 тысячи образцов для молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2.

Штамм B.1.351 примерно на 50% заразнее других вариантов коронавируса. Этот штамм может быть более устойчив к антителам в плазме крови, взятой у доноров, перенесших COVID-19, установили специалисты Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге. В случае с B.1.351 возможен риск повторных инфекций, в том числе вакцинированных и переболевших.

В начале января в России выявили первый случай заражения штаммом B.1.1.7, который впервые обнаружили в Великобритании.