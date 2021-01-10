В России обнаружили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

В России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который распространился в Великобритании в конце года. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

По словам Поповой, заболевшим оказался гражданин РФ, недавно вернувшийся из Великобритании.

Новый, более заразный штамм коронавируса B.1.1.7 был впервые обнаружен в Великобритании в сентябре и распространился по стране к середине декабря. Премьер страны Борис Джонсон заявлял, что он распространяется на 70% быстрее, чем предыдущие распространенные штаммы.

Россия наряду с десятками других стран мира временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

В ВОЗ 7 января заявляли, что новый штамм обнаружен в 22 странах Европы.

Ученые и фармацевтические компании заявляли, что пока нет оснований полагать, что антикоронавирусные вакцины не будут действовать на новый штамм.

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