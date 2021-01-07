ВОЗ: «Британский» штамм коронавируса обнаружен в 22 странах Европы

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм коронавируса B.1.1.7 обнаружен в 22 странах Европы. Об этом объявил на брифинге глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, более заразен, сообщил Клюге, но данных о том, что он вызывает более тяжелые формы заболевания — нет.

Однако, предупредил глава Европейского регионального бюро ВОЗ, из-за того, что новый штамм распространяется быстрее, существует угроза повышенной нагрузки на системы здравоохранения, которые и так работают на пределе.

Новый, более заразный штамм коронавируса B.1.1.7 был впервые обнаружен в Великобритании в сентябре. К середине декабря уже две трети случаев заражения в Лондоне были связаны с этим вариантом вируса. Из-за нового штамма в Великобритании были ужесточены ограничений. Многие государства ввели повышенные меры безопасности для прибывающих из Великобритании и временно приостановили пассажирское авиасообщение с этой страной.

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