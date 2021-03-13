Спортивный арбитраж в Лозанне не разрешил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиадах

Международный спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне отклонил запрос Олимпийского комитета России, предлагавшего использовать песню «Катюша» вместо российского гимна на .

«Комиссия CAS считает, что [понятие] „любой гимн, связанный с Россией“, распространяется на любую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе с „Катюшей“», — сказано в решении суда, которое цитирует Associated Press.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира из-за манипуляций с допинг-пробами, которые содержались в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Всемирное антидопинговое агентство планировало отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, но в декабре 2020 года спортивный арбитраж решил сократить срок наказания до двух лет. Таким образом, российские спортсмены не смогут до 16 декабря 2022 года выступать под национальным флагом, а также использовать национальный гимн и название сборной России.