В Госдуме предложили запретить библиотекам сжигать книги, газеты и плакаты времен Второй мировой войны

Депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн и Елена Ямпольская подготовили законопроект, который запрещает библиотекам уничтожать печатную продукцию, изданную в СССР в годы Второй мировой войны. Об этом Хинштейн рассказал в своем телеграм-канале.

Обнаружили абсурдную вещь. Оказывается, книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и другая печатная продукция, изданная в СССР в годы Второй Мировой войны, никак не защищается государством, хотя это важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи. Сегодня библиотеки могут их списывать, выбрасывать, сжигать, сдавать в утиль и тому подобное.

Хинштейн также опубликовал сам законопроект. В нем предлагается добавить в закон о библиотечном деле пункт, запрещающий библиотекам любых форм собственности списывать «печатные издания, иные документы», созданные в СССР с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года и впервые опубликованные до 1947 года включительно.

В базе Госдумы законопроекта пока нет. В пресс-службе Хинштейна ТАСС сообщили, документ внесут в Госдуму 12 марта.

Депутат отметил, что инициатива защитить документы времен Второй мировой войны от уничтожения изначально исходила от научно-исторического сообщества, соответствующее обращение ему направил ректор Российского государственного гуманитарного университета.