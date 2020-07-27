Минкульт приказал библиотекам убрать из общего доступа книги с маркировкой 18+

Министерство культуры России потребовало, чтобы библиотеки убрали из общего доступа в залах книги, содержащую информацию, запрещенную для распространения среди детей. Об этом говорится в приказе Минкульта, опубликованном на портале правовой информации.

Министерство предписало библиотекам хранить книги с маркировкой 18+ или со словами «запрещено для детей» в местах, недоступных для несовершеннолетних. Также библиотекарям приказали выдавать читателям книги в соответствии с возрастной маркировкой книг.

Соответствующий приказ в декабре 2019 года подписал прежний министр культуры Владимир Мединский, но документ опубликовали только сейчас.

Возрастную классификацию информационной продукции ввели в 2012 году. Она предусматривает пять градаций: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

В октябре 2019 года депутаты Госдумы предложили отказаться от возрастной маркировки 0+, 6+, 12+, 16+ для произведений литературы и искусства, заменив их на словосочетания «для семейного просмотра», «не рекомендовано для детей» и другие. При этом они выступили за то, чтобы сохранить маркировку 18+. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.