Депутаты Госдумы предложили ввести новую возрастную маркировку. Вместо 0+ будут писать «для дошкольников»

Депутаты Госдумы предложили отказаться от возрастной маркировки 0+, 6+, 12+, 16+ для произведений литературы и искусства, заменив их на из серии «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».

Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в тексте законопроекта, подготовленного членами комитета по культуре. Документ внесли в парламент в мае. К первому чтению его доработали, учтя замечания правительства и ведомств.

При этом авторы законопроекта предложили сохранить маркировку 18+ для произведений литературы и искусства.

В прежней редакции законопроекта депутаты предлагали отказаться от возрастной маркировки фильмов, созданных до 1991 года на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Сейчас это положение убрали из документа.

Возрастную классификацию информационной продукции ввели в 2012 году. Она предусматривает пять градаций: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. После этого ее не меняли.

В декабре 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил ввести возрастную маркировку 1+ и 3+ в рамках закона о защите детей от вредной информации.