В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастной маркировки. Он коснется только литературы из школьных программ и советского кино

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по культуре Еленой Ямпольской («Единая Россия») внесла в законопроект, отменяющий возрастную маркировку для некоторых книг и фильмов.

Так, авторы законопроекта предлагают отказаться от возрастной классификации книг, которые рекомендованы в примерных основных программах общего и среднего образования.

Возрастные ограничения также предлагается отменить для фильмов, снятых до 1991 года, «на территории Российской империи или СССР», и для лент, для показа которых не нужно прокатное удостоверение. В случае показа таких фильмов по телевидению, возрастная маркировка по-прежнему будет необходима, говорится в пояснительной записке.

В документе также указано, что закон о защите детей от вредной информации (436-ФЗ) не должен распространяться «на случаи использования произведений литературы и искусства, предоставление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства».

При этом в 436-ФЗ уже прописано, что из-под его действия выведена «продукция, имеющая значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества». Авторы законопроект считают, что критерии, по которым определяется ценность той или иной информационной продукции в законе не определены, и предлагают наделить таким полномочиями правительство.

Возрастная классификация информационной продукции была введена в 2012 году и предусматривает пять градаций: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. За нарушение предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.