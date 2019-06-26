Библиотека иностранной литературы ограничила доступ к книге профессора РГГУ. Ее издали при поддержке Фонда Сороса

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы (ВГБИЛ) ограничила доступ к первому изданию книги профессора РГГУ Андрея Юрганова «Категории русской средневековой культуры», выпущенному при поддержке Фонда Сороса. Об этом пишет издание Colta со ссылкой на пресс-службу ВГБИЛ.

В библиотеке пояснили, что издание находится в секторе книгохранения; его можно получить по заявлению, где будет обоснована необходимость работы с книгой. Кроме того, издание удалено из электронного каталога библиотеки. Пресс-служба ВГБИЛ отметила, что такая практика применяется в отношении книг, изданных при содействии «нежелательных» организаций.

«Категории русской средневековой культуры» также представлены во ВГБИЛ вторым изданием, которое можно заказать «безо всяких заявлений», отметили в библиотеке.

О том, что во ВГБИЛ ограничили доступ к первому изданию его книги, в начале июня сообщил сам Юрганов. Он утверждал, что книгу перенесли в отдел специального хранения, но в библиотеке заявили, что у них такого отдела нет.

Фонд Сороса признали в России «нежелательной» организацией в 2015 году. После этого книги, изданные или распространенные при его поддержке, начали сжигать и изымать из библиотек.