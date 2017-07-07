Книги с печатью дьявола Из библиотек в Архангельской области изъяли Пушкина, Чехова, Толстого. Потому что их покупал Фонд Сороса

Как стало известно «Медузе», из читальных залов библиотек Архангельской области изъяли книги, которые в конце 1990-х распространялись здесь при поддержке Фонда Сороса. На склады отправили произведения русских и зарубежных писателей (в том числе Пушкина, Чехова и Толстого), а также справочную, историческую и детскую литературу. В библиотеках отмечают, что распоряжение убрать книги со штампом «нежелательной организации» поступило «сверху» (Генпрокуратура признала Фонд Сороса «нежелательным» в 2015 году). Министерство культуры области отрицает свою причастность к происходящему.

В июне 2017 года в библиотеки Архангельской области поступило распоряжение убрать с полок книги «со штампом Фонда Сороса». 6 июля об этом написал у себя в фейсбуке сотрудник Института русской литературы РАН Алексей Балакин. По словам Балакина (он ссылается на анонимного сотрудника одной из библиотек), «складировать в подсобки до особого распоряжения» попросили произведения классиков (Александра Пушкина, Антона Чехова, Льва Толстого), современных авторов (Людмилы Улицкой, Татьяны Толстой), а также книги из серий «Школьная библиотека», «Жизнь замечательных людей», «Мой 20-й век» и многих других.

Эти книги попали в российские библиотеки в конце 1990-х годов, когда Фонд Сороса проводил программу по их комплектованию: три с половиной тысячи библиотек получили издания художественной, профессиональной, учебной, детской и справочной литературы. На этот проект международная организация потратила около ста миллионов долларов. На всех книгах, поступивших в библиотечные фонды, стоит штамп института «Открытое общество», который от имени Сороса реализовывал в России и многих других странах гуманитарные проекты.

В 2015 году Фонд Сороса признали «нежелательной на территории России иностранной неправительственной организацией»; этим, по сведениям Балакина, и объясняется необходимость убрать книги. Балакин рассказал, что за исполнением предписания следит местная прокуратура; по его словам, библиотекарей из Северодвинска, «оставивших на полках книги с „печатью дьявола“», даже вызвали в суд.

Работники библиотек Архангельской области подтвердили «Медузе», что книги со штампом Фонда Сороса пришлось убрать в подсобные помещения. Сотрудница библиотеки города Каргополь в Архангельской области (попросила не называть ее имени) рассказала, что около месяца назад все библиотеки области «оповестили о новом требовании». «По всему району в библиотеках [теперь] пусто. Убрать пришлось и художественную, и отраслевую, и справочную литературу. Хорошие книги были, неглупые люди их отбирали», — сказала она.

По ее словам, книги с печатью фонда составляли около 10% всего фонда библиотеки. «Вместе с информацией о том, что нужно убрать книги, нам пришел и список книг, на которые нужно было особое внимание обратить. В основном это была историческая литература, вроде „Энциклопедического словаря юного историка“ или „Учебника по новейшей истории“. Видимо, их хотели убрать из-за неправильной трактовки исторических событий», — говорит сотрудница библиотеки.

Информацию об изъятии книг «Медузе» также подтвердили в библиотеках Верхнетоемского и Мезенского районов Архангельской области. Сотрудница последней (тоже попросила не указывать имени) уточнила, что «толком» им ничего не объяснили: «Нам позвонили и сказали: книги с этими печатями изъять из доступа. Последнее, что нам сказали: в министерстве культуры должно пройти совещание, после которого поступят конкретные разъяснения». Сейчас изъятые книги лежат на складе, доступ к ним есть только у сотрудников библиотеки. Все сотрудники библиотек выразили надежду, что книги вернутся в фонды.

Власти Архангельской области изъятие книг не комментируют. Пресс-секретарь регионального министерства образования и науки в разговоре с «Медузой» подтвердил, что слышал о том, что книги со штампами убирают из библиотек, однако, по его словам, изъятия происходят не в школьных, а только в сельских библиотеках. «Они находятся в подчинении министерства культуры, уточняйте у них», — добавил представитель министерства образования и науки.

В министерстве культуры Архангельской области «Медузе» заявили, что «никаких распоряжений и поручений по изъятию книг, изданных фондом Сороса, не выдавали». «Деятельность фондов четко регулируется законодательством Российской Федерации, и там четко перечислены причины исключения каких-либо книг из библиотечного фонда. Сотрудники библиотек люди образованные, грамотные, они работают в соответствии с законодательством», — сказала пресс-секретарь министерства культуры Ангелина Тихонова.

Это не первый случай, когда книги с печатью Фонда Сороса изымают из библиотек. В 2015 году из школьных библиотек в Свердловской области убрали книги британских историков Джона Кигана и Энтони Бивора, выпущенные при поддержке фонда «Открытое общество». В начале 2016-го в Республике Коми сожгли 53 учебника, изданных при поддержке Сороса, — они хранились в библиотеке Воркутинского горно-экономического колледжа; еще несколько сотен книг были изъяты из библиотечного фонда.