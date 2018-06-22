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В детской библиотеке в Туле выставили картину с Путиным на коне и Богородицей. А потом сделали вид, что ее не было

Meduza
13:12, 22 июня 2018

В областной детской библиотеке Тулы выставили картину «Под мирным небом» художника Александра Немцова, на которой изображены Богородица, император Николай Второй, князь Владимир, а также президент России Владимир Путин на коне, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл и флаг «Единой России».

На появление картины в учреждении обратили внимание пользователи соцсетей, возмутившись тем, что политиков на полотне приравняли к святым, и прокомментировав этот факт, например, так: «Хроники умалишенных» и «Вести из дурдома».

Представительница библиотеки подтвердила изданию TJournal, что картина провисела около месяца в здании в рамках выставки Немцова. Однако впоследствии на форуме на сайте библиотеки руководство учреждения в переписке с посетителями стало опровергать этот факт.

Сначала на форуме сообщалось, что картина демонстрировалась в рамках проекта «Лестница» и «имела оглушительный успех у детей и их родителей». Затем этот ответ был исправлен следующим образом: «В детском учреждении данной работы не было представлено».

На другой уточняющий вопрос на форуме, правда ли, что картина с Путиным на коне экспонировалась в библиотеке, руководство ответило: «Нет, это неправда».

Некоторые пользователи предположили, что на самом деле картина является фейком. Однако корреспонденты «Тульской прессы» выяснили, что картина действительно существует и находилась не только в местной библиотеке, но и была представлена на персональной выставке Александра Немцова в Тульском краеведческом музее.

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