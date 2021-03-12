Совет Европы потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального

призвал власти России без промедления освободить оппозиционного политика Алексея Навального и отменить обвинительный приговор, назначенный ему по . Об этом говорится в решении, принятом на сессии по контролю за исполнением наиболее резонансных постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В своем решении комитет министров Совета Европы выразил глубокую обеспокоенность из-за решения Симоновского районного суда Москвы, который 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный.

12 марта Польша представила Совету ООН по правам человека в Женеве заявление 45 стран, в том числе США, Канады, Японии и Австралии, которые призвали Россию немедленно освободить политика.

В этот же день Навального увезли из СИЗО в городе Кольчугино во Владимирской области, где он находился на карантине, предположительно, в исправительную колонию № 2 в городе Покров в том же регионе.

В феврале адвокаты Навального обратились в комитет министров Совета Европы с жалобой на то, что Россия не исполнила решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше». Из-за неисполнения решений европейского суда России может грозить исключение из Совета Европы.

ЕСПЧ, куда также обратились с жалобой адвокаты Навального, требовал немедленного его освобождения, поскольку, как считает суд, жизнь политика находится в опасности.