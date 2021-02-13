Защита Алексея Навального пожаловалась в Совет Европы на неисполнение Россией решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше»

В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств: по версии следствия, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег Навальный — 3,5 года реального срока. Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным.

В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым; правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор не отменили.

В конце 2020 года, когда Навальный был в Германии, где его лечили после отравления «Новичком», ФСИН заявила, что он уклоняется от контроля инспекции, то есть нарушает обязанности условно осужденного по делу «Ив Роше». Сразу по возвращении в Россию Навального задержали; 2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил ему условный срок заключения на реальный.