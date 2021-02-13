Защита Алексея Навального пожаловалась в Совет Европы на неисполнение Россией решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше»

Защита политика Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение Россией решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше». Об этом «Интерфаксу» заявила адвокат Ольга Михайлова.
В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств: по версии следствия, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег Навальный — 3,5 года реального срока. Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным.
В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым; правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор не отменили.
В конце 2020 года, когда Навальный был в Германии, где его лечили после отравления «Новичком», ФСИН заявила, что он уклоняется от контроля инспекции, то есть нарушает обязанности условно осужденного по делу «Ив Роше». Сразу по возвращении в Россию Навального задержали; 2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил ему условный срок заключения на реальный.
По словам Михайловой, обращение будет рассмотрено на заседании в марте.
На обращение первой обратила внимание «Русская служба Би-би-си», оно было зарегистрировано 8 февраля. В нем говорится, об «абсолютном неуважении» России к обязательству исполнять решения ЕСПЧ и «нежелании властей даже делать вид», что они его исполняют.
Комитет министров Совета Европы имеет право инициировать судебное разбирательство в ЕСПЧ о неисполнении его решений. Теоретически это может привести к исключению России из Совета Европы за грубое нарушение принципов верховенства права. Как пишет «Русская служба Би-би-си», за все время Комитет министров признал исполненными лишь треть решений ЕСПЧ по российским делам, однако ни разу не инициировал из-за этого отдельные разбирательства.