Создан быстрый сервис, проверяющий, замедлен твиттер или нет

Пользователь твиттера libneko создал сервис, который позволяет быстро проверить, замедляет ли провайдер работу твиттера или нет.

Для проверки сервис загружает изображение с домена abs.twimg.com, который использует твиттер, после чего считает, сколько времени понадобилось для загрузки. На проверку может уйти до одной минуты, сказано на странице сервиса.

На загрузку изображения с компьютера редактора «Медузы» в Москве ушло 29 секунд — картинка загрузилась со скоростью 103,57 килобита в секунду. В то же время изображение на компьютере другого редактора «Медузы» в Латвии загрузилось меньше чем за секунду со скоростью 57692,31 килобита в секунду.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу твиттера в России, обосновал это тем, что с 2017 года компания не удалила более трех тысяч сообщений, содержащих незаконную информацию. Ограничения затронули фото- и видеоконтент, но не передачу текстовых сообщений.