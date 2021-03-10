«Норникель» выплатил 146 миллиардов рублей за разлив топлива на ТЭЦ

Компания «Норникель» полностью выплатила компенсацию в размере 146,2 миллиарда рублей за вред, причиненный природе разливом топлива из-за аварии на .

145,492 миллиарда рублей из этой суммы — возмещение вреда водным объектам — направлены в доход федерального бюджета. Оставшиеся средства — возмещение вреда почвам — в доход Норильска.

146,2 миллиарда рублей — рекордный штраф, наложенный на российскую компанию из-за причиненного окружающей среде ущерба.

Решение о выплате компенсации принял 5 февраля Арбитражный суд Красноярского края. Предполагается, что эти деньги будут направлены на поддержку экологических проектов Красноярского края.

Росприроднадзор первоначально требовал от «Норникеля» выплатить 148 миллиардов рублей за причинный ущерб, причем сделать это добровольно. «Норникель» счел такую оценку ущерба завышенной. 5 февраля Арбитражный суд Красноярского края обязал компанию выплатить компенсацию в 146,2 миллиарда рублей. Это решение «Норникель» не оспаривал.