«Роскосмос» объявил о запуске собственного телеканала

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о запуске телеканала «Первый Космический».

Вещание, сообщается на сайте «Роскосмоса», началось 4 марта.

Как утверждается, главным отличием «Первого Космического» от других телеканалов станут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов «Роскосмоса».

Телеканал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения.

«Первый Космический» создан «Роскосмосом» совместно с компанией «Первый ТВЧ», специализирующихся на производстве и дистрибуции тематических каналов для спутникового и кабельного ТВ. Среди продукции «Первого ТВЧ» каналы «Охотник и рыболов», «Зоо ТВ» и «Загородный».