Ангела Меркель даст показания в Бундестаге из-за аферы немецкой компании Wirecard

Канцлер Германии Ангела Меркель выступит в качестве свидетеля перед комитетом Бундестага по расследованию предполагаемой аферы немецкого оператора электронных платежей Wirecard. Об этом сообщили издание Bild и агентство DPA со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердил член комитета Флориан Тонкар, передает Die Zeit.

Перед комитетом Бундестага стоит задача выяснить, какие ошибки допустило правительство ФРГ в связи со скандалом вокруг Wirecard, поясняет ZDF.

Меркель выступит перед членами комитета 23 апреля. Также в качестве свидетелей туда приглашены вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц, а также министр экономики Петер Альтмайер. Выступление Альтмайера назначено на 20 апреля, Шольца — на 22 апреля.

Ожидается, что Меркель будут задавать вопросы о том, почему она продвигала интересы Wirecard во время официального визита в Китай в сентябре 2019 года — несмотря на то, что к тому моменту СМИ уже писали о махинациях Wirecard, а в Сингапуре шло расследование деятельности компании.

Немецкая компания Wirecard начала работу в 1999 году. Она занималась обработкой платежей и работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать банки и крупные платежные системы — например, порносайтами и нелегальными казино. К 2018 году Wirecard стала одним из самых известных немецких стартапов и попала в тридцатку крупнейших компаний Германии.

В июне 2020 года аудиторы сообщили о недостаче в два миллиарда евро на счетах Wirecard. Гендиректора компании Маркуса Брауна арестовали, а топ-менеджмент уволили. Австриец Ян Марсалек — операционный директор Wirecard, которого считают ключевой фигурой в афере, — пропал. Его разыскивают власти Германии и Австрии.

Расследование изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel показало, что Марсалек за 10 лет больше 60 раз приезжал в Россию и мог сотрудничать с российскими спецслужбами. Немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Марсалек скрывается в России, куда он прибыл через Беларусь.