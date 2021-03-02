Соцсеть Instagram объявила о введении новой функции Live Rooms — «комнат» для прямых эфиров, которые одновременно могут вести до четырех человек. До этого прямые трансляции в Instagram могли вести только два участника.

В заявлении соцсети сказано, что нововведение призвано побудить людей вести ток-шоу, устраивать джем-сейшны или «просто тусоваться с большим количеством друзей». Прямые трансляции с большим числом участников, по мнению представителей Instagram, позволят привлечь более широкую аудиторию, поскольку их будут видеть подписчики всех ведущих эфира.

Чтобы создать «комнату», нужно нажать кнопку прямого эфира, ввести название и добавить участников — либо всех сразу, либо по мере необходимости во время трансляции.

В начале 2021 года стала резко популярна социальная сеть для голосового общения Clubhouse, в которой также есть «комнаты» по разным темам. В них одновременно могут выступать более 10 человек, а еще до восьми тысяч человек могут присоединиться как слушатели. Пока что Clubhouse официально работает только на платформе iOS и доступен по приглашениям. The Verge допускает, что «комнаты» в Instagram могут привлечь тех, кому не доступен Clubhouse.

Компания Facebook, которая владеет Instagram, планирует создать приложение с аудио-чатами, которое будет похоже на Clubhouse, сообщала в феврале газета The New York Times. Проект находится на самых ранних стадиях разработки.