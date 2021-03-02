Родителей российских школьников предупредили, что в тиктоке распространяют призывы к массовому суициду

Администрации московских школ предупредили родителей о появлении в соцсетях видеороликов, которые призывают подростков к суициду. Об этом «Интерфаксу» сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

На одном из популярных сервисов действительно появилась информация с призывом подростков к совершению такой акции. Для того, чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период.

Издание «Подъем» опубликовало скриншот одного из таких сообщений. В нем говорится, что в тиктоке появились видеоролики, в которых детей призывают принять участие в акции массового суицида в ближайшую среду. «Просим вас поговорить с вашими детьми на эту тему, еще раз сказать им, что вы их любите и они вам дороги», — сказано в сообщении.

Аналогичные предупреждения получили родители школьников и в других российских городах, в частности, в Новосибирске и в Казани.

В Роскомнадзоре подтвердили, что в тиктоке действительно поднялась волна призывов к самоубийству подростков. По словам замглавы ведомства по Центральному федеральному округу Николая Макаренко, соответствующие ролики стали распространяться 24 февраля, но после вмешательства Роскомнадзора и прокуратуры Москвы TikTok их заблокировал, пишет ТАСС.

Обновлено. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила СК найти причастных к распространению роликов с призывом к детскому суициду.

В 2016 году в «Новой газете» вышла серия публикаций о так называемых «группах смерти» в соцсетях, из-за которых подростки массово совершают самоубийства. В 2017 году в России приняли закон об уголовной ответственности за создание таких групп.

В январе 2021 года сотрудники правоохранительных органов Петербурга предотвратили самоубийство трех школьниц, которые создали «группу смерти» в одном из мессенджеров. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.