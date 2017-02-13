В соцсетях массово пишут о «группах смерти», «синих китах» и самоубийствах. Что происходит?

В феврале резко выросло количество поисковых запросов, посвященных теме «игры в китов» — интернет-феномена, о котором стало широко известно после статьи в «Новой газете» , опубликованной в мае 2016 года. В статье рассказывалось о закрытых группах во «ВКонтакте», где подростки становились участниками «игры», получали «инструкции» и «задания», финальным из которых было самоубийство. Сейчас хэштеги, связанные с темой «игры», популярны не только в России, но и в Киргизии и Казахстане.

«Игра в китов» длится 50 дней, на протяжении которых участникам выдают «задания». В многочисленных публикациях СМИ и блогеров говорится, что подростки, которые хотят участвовать в «игре», начинают с того, что оставляют на своих страницах в социальных сетях запрос на инструкцию и сопровождают его определенным хэштегом. После этого с ними связываются некие «кураторы» и дают «задания». Из заданий чаще всего упоминается просьба вырезать лезвием на руке рисунок. Предполагается, что через 50 дней участник должен покончить с собой. Тем, кто хочет выйти из «игры», якобы угрожают расправой с семьей.

С начала 2017 года интерес к теме «китов» резко вырос. В статистике запросов Google хорошо видны два всплеска: сравнительно небольшой в районе 20 января и очень резкий — в первых числах февраля.

По данным общественной организации «Центр интернет-технологий», в эти периоды пользователи социальных сетей начали чаще писать посты с хэштегами, связанными с «китами». На момент написания заметки такие посты появлялись во «ВКонтакте» почти каждую секунду. Но часть этих постов оставляют боты — во всяком случае, аккаунты некоторых авторов выглядят именно так.

Запрос на инструкцию очень часто представляет собой небольшое стихотворение. Вот едва ли не самый распространенный пример:

Синей дом, что стоит на волнах

Синей кит, что плывет в облаках

Забирайте меня кит к себе

Я жду инструкций. Я в игре.

Помимо «ВКонтакте» связанные с игрой хэштеги начали появляться и в инстаграме. Резкий рост интереса к теме «китов» виден и по другим признакам: 1 февраля на сайте TheQuestion появился вопрос о сути «игровых» хэштегов, и за две недели он набрал более полумиллиона просмотров. Основательница сервиса Тоня Самсонова пояснила в комментарии «Медузе», что вопрос оказался высоко в выдаче поисковиков, потому что его задали на TheQuestion до того, как об этой теме начали писать в СМИ.

«Китами» интересуются не только в России. Информацию об игре активно ищут пользователи из Киргизии, Казахстана и Украины. Вопрос, опубликованный на TheQuestion, больше всего заинтересовал людей из Москвы, Краснодара, Бишкека, Алма-Аты и Киева. Сервис Google Trends также показывает, что на постсоветском пространстве многие пытаются узнать больше о «синих китах». В местных СМИ много пишут об этой проблеме и распространяют инструкции для родителей о том, как заметить, что ребенку грозит опасность.

Почему возник такой всплеск интереса — неизвестно. 1 февраля 2017 года психиатрическая экспертиза признала вменяемым Филиппа Будейкина — администратора «групп смерти» во «ВКонтакте». Его арестовали в ноябре 2016 года. Несмотря на то что хронологически это событие совпадает с ростом запросов и постов о «китах», едва ли его можно считать одним из факторов, повлиявшим на популярность запросов.

Влияет ли новая активность вокруг «игры» на количество самоубийств — неизвестно. С начала года стало известно о нескольких случаях суицида, но с участием в «игре» их, как правило, не связывали. 1 февраля в Киргизии выбросился из окна и погиб восьмиклассник, среди версий в СМИ упоминалась и «игра», но правоохранительные органы пока ее не подтверждают. В публикациях указывают, что школьник покончил с собой около четырех утра, а это время (4:20) считается ключевым для подростков, которые пишут о «китах». В начале февраля в Красноярском крае завели два уголовных дела по статье «по факту попытки доведения до самоубийства» двух подростков — девочек 13 и 16 лет. В Следственном комитете сообщили, что 16-летняя девушка «в социальной сети „ВКонтакте“ вела переписку с неустановленным лицом, которое путем введения ее в заблуждение предлагало последовательно выполнять задания различного содержания, конечной целью данных заданий являлось совершение девушкой самоубийства».

Социальные сети и другие сервисы пытаются бороться с «игрой». «ВКонтакте» блокирует «суицидальные» группы, перенаправляя тех, кто пытается туда попасть, на страницу службы психологической помощи подросткам «Твоя территория». Популярные хэштеги блокируются (но, судя по результатам беглого поиска, постоянно появляются новые). В Instagram говорят, что «внимательно изучают хэштеги и аккаунты по этой теме и предпримут соответствующие меры по удалению контента, который нарушает правила сообщества». TheQuestion перенаправляет пользователей из поиска на страницу со словами поддержки и телефонами психологической помощи. Бороться пытаются и обычные пользователи, распространяя по популярным хэштегам призывы (часто стихотворные) не участвовать в «игре».