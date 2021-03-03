В TikTok заверили, что блокируют призывы к участию «в опасных челленджах»

Социальная сеть TikTok удаляет контент, нарушающий правила, в том числе тот, который изображает, пропагандирует, нормализует или прославляет самоубийства, заявили РБК в пресс-службе компании.

Хештеги, под которыми такой контент распространяется, также блокируются, «чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах», подчеркнули в TikTok.

Таким образом соцсеть прокомментировала появившиеся сообщения о распространении ее пользователями призывов к самоубийству подростков, в связи с которыми глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

2 марта в нескольких городах России, в том числе в Москве, администрации школ направили сообщения в родительские чаты с предупреждением о появлении в соцсетях роликов с призывом подростков к самоубийству. В Роскомнадзоре подтвердили, что зафиксировали распространение таких роликов в TikTok, добавив, что соцсеть после вмешательства надзорных органов их заблокировала.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила СК найти причастных к распространению роликов с призывом к детскому суициду.