Путин подписал закон об уголовном наказании за «суицидальные паблики»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за создание так называемых «суицидальных пабликов».

В соответствии с законом в Уголовный кодекс РФ внесены новые статьи — о склонении к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.