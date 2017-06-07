Путин подписал закон об уголовном наказании за «суицидальные паблики»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за создание так называемых «суицидальных пабликов».
В соответствии с законом в Уголовный кодекс РФ внесены новые статьи — о склонении к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.
Проект закона внесла большая группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой.
В 2016 году «Новая газета» опубликовала статьи, в которых утверждается, что из-за так называемых «групп смерти» в соцсетях подростки в массовом порядке совершают самоубийства.
В марте 2017 года заместитель начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Вадим Гайдов сообщил, что с «группами смерти» связан лишь один процент подростковых самоубийств. По данным полиции, главные причины суицидов — конфликты в семье и неразделенная любовь.