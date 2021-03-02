Депутат Милонов попросил МВД проверить, есть ли у Юлии Навальной второе гражданство

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил запрос в МВД с просьбой проверить, есть ли у Юлии Навальной двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства.

«Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений», — цитирует РИА Новости текст депутатского запроса.

В конце февраля дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем телеграм-канале фотографию документа, якобы подтверждающего наличие немецкого гражданства у супруги политика Алексея Навального. Почти сразу же он написал, что фото оказалось фейком, а на следующий день принес извинения Юлии Навальной. Она их не приняла, назвав Лебедева «трусом» и «великовозрастным маменькиным сынком».

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