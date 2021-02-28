«Вам очень хочется быть классным троллем, но на деле вы великовозрастный маменькин сынок». Юлия Навальная отказалась принять извинения Артемия Лебедева

Юлия Навальная опубликовала ответ дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, который опубликовал недостоверную информацию о ее немецком гражданстве, а затем принес извинения, указав, что он «хоть и тролль, но человек чести».

«Артемий, извинений ваших я не принимаю, — написала Юлия Навальная в инстаграме. — Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести (это какой-то оксюморон, где честь, а где Артемий Лебедев), а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь».

Вам очень хочется быть классным троллем, но на деле вы великовозрастный маменькин сынок, который считает, что все в восторге от его зеленых волос. Не все.

«Вы умудрились солгать даже в своем извинении, заявив, что опубликовали этот фейк потому, что я „выбрала путь публичности“. Но на самом деле вы опубликовали его, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит можно атаковать жену», — указывает жена политика, заканчивая свой пост фразой: «Не льстите себе, нет у вас чести и не было».

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Артемий Лебедев нашел у Юлии Навальной немецкое гражданство… Ой, нет, ошибся, бывает! Правда, «новости» об этом уже написаны и опубликованы

Читайте с самого начала

Артемий Лебедев нашел у Юлии Навальной немецкое гражданство… Ой, нет, ошибся, бывает! Правда, «новости» об этом уже написаны и опубликованы