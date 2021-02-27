«Я хоть и тролль, но человек чести». Артемий Лебедев извинился перед Юлией Навальной за фейк о ее немецком гражданстве

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем телеграм-канале извинился перед женой политика Алексея Навального Юлией за публикацию недостоверной информации о ее немецком гражданстве.

Дорогая Юлия Навальная! Публично прошу у вас прощения за публикацию фейка. Вы оказались в этой истории потому, что выбрали путь публичности, а я не делаю скидок публичным персонажам. На мой радар вы попали исключительно в качестве жены человека, с которым у меня много лет идут публичные дебаты в онлайне и офлайне. Я хоть и тролль, но человек чести. Публикация фейков, передергивание фактов, популистская фигня — не мои полемические приемы.

Лебедев добавил, что не станет удалять пост с ошибочной информацией, потому что не делает этого «никогда и нигде», кроме как по «решению суда, инквизиции или фейсбука».

О чем вообще речь?

Артемий Лебедев нашел у Юлии Навальной немецкое гражданство… Ой, нет, ошибся, бывает! Правда, «новости» об этом уже написаны и опубликованы

О чем вообще речь?

Артемий Лебедев нашел у Юлии Навальной немецкое гражданство… Ой, нет, ошибся, бывает! Правда, «новости» об этом уже написаны и опубликованы