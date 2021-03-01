Голосование об установке памятника на Лубянской площади в Москве может снова пройти в будущем, но с большим количеством вариантов. Об этом РИА Новости заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с бо́льшим набором проектов в перспективе.

Матвиенко добавила, что мэр Москвы Сергей Собянин поступил правильно, когда остановил голосование о памятнике на Лубянке, поскольку подобные вопросы должны решаться при условии консенсуса в обществе.

Матвиенко подчеркнула, что является противником сноса монументов: «Любой памятник это часть нашей истории — грустной, сложной, простой, непростой — но это часть нашей истории. Памятник ни в чем не виноват. И вандализм в отношении любого памятника я осуждаю», — сказала она.

25 февраля в Москве началось голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Жителям города предложили выбрать один из двух вариантов памятника — главе ВЧК Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому.

Предполагалось, что опрос продлится до 5 марта. Но уже 26 февраля мэр Москвы Сергей Собянин предложил остановить голосование, заявив, что голоса разделились примерно поровну и опрос «все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

Источники «Медузы» рассказали, что с помощью голосования о памятнике на Лубянке мэрия Москвы хотела отвлечь внимание людей от протестов и преследования Навального, но вместо этого голосование стало угрожать расколом лояльной власти аудитории.

Памятник Дзержинскому стоял на Лубянке с 1958 по 1991 год. Его демонтировали по требованию москвичей в августе 1991 года после неудачной попытки государственного переворота. С тех пор памятник хранится в парке «Музеон» на Крымском Валу.