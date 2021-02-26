Мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в неизменном виде и остановить на площади. Об этом он сообщил в своем блоге.

После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей.

Собянин поблагодарил всех, кто активно участвовал в этой дискуссии, и попросил их согласиться с этим решением. «По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение», — добавил мэр Москвы.

На сайте проекта «Активный гражданин», где проходило голосование, сказано, что опрос москвичей по выбору памятника остановили 26 февраля. За два дня проголосовали почти 320 тысяч человек: 55% из них отдали свои голоса за монумент Александру Невскому, 45% — за памятник Феликсу Дзержинскому.

По данным источника «Открытых медиа», близкого к мэрии Москвы, вопрос об установке памятника сняли с повестки по просьбе из Кремля.

Голосование по выбору памятника на Лубянке решили провести после того, как некоторые блогеры, писатели, а также общественная организация «Офицеры России» предложили восстановить на Лубянке памятник Феликсу Дзержинскому.

Памятник Дзержинскому стоял на Лубянке с 1958 по 1991 год. Его демонтировали по требованию москвичей в августе 1991 года после неудачной попытки государственного переворота. С тех пор памятник хранится в парке «Музеон» на Крымском Валу.

«Русская служба Би-би-си» сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента РФ и мэрия Москвы поддерживают установку памятника Александру Невскому на Лубянке вместо возвращения монумента Феликсу Дзержинскому.