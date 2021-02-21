«Би-би-си»: Кремль хочет, чтобы на Лубянке установили памятник Александру Невскому

Кремль и мэрия Москвы поддерживают установку памятника Александру Невскому на Лубянке вместо возвращения туда монумента Феликсу Дзержинскому, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.

Один из чиновников заявил журналистам, что в администрации президента считают нынешний момент подходящим для разрешения давнего спора между сторонниками и противниками установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади Москвы. По мнению Кремля, там нужно установить новый памятник — князю Александру Невскому, поскольку предыдущий монумент Дзержинскому уже давно обрел свое место в парке «Музеон».

Власти Москвы также поддерживают вариант с Невским и «уже прилагают усилия» к тому, чтобы он победил в онлайн-голосовании, заявил «Би-би-си» анонимный собеседник в структурах столичного правительства.

Памятник главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, стоявший на Лубянке с 1958 года, демонтировали по требованию москвичей в августе 1991 года после неудачной попытки государственного переворота. С тех пор он хранится в парке «Музеон» на Крымском Валу. В разные годы политики, в том числе представители КПРФ и бывший мэр Москвы Юрий Лужков, выступали за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь, но безрезультатно.

В декабре 2020 года ряд блогеров и писателей, а также общественная организация «Офицеры России» предложили восстановить на Лубянке памятник Феликсу Дзержинскому. 16 февраля общественная палата Москвы провела слушания по этому вопросу. По итогам него назначили опрос москвичей: жителям города предложили выбрать между памятниками Дзержинскому и Невскому на Лубянке. Голосование продлится с 25 февраля по 5 марта на портале «Активный гражданин» и сайтах московских СМИ.

Установка монументов находится в компетенции Мосгордумы, правительства и мэра Москвы. Голосование или референдум по этим вопросам не требуются.