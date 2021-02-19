В Москве проведут голосование об установке памятника на Лубянке. Выбрать можно будет между Феликсом Дзержинским и Александром Невским

Общественная палата Москвы проведет опрос среди жителей города по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Об этом РИА Новости заявил главный редактор «Эхо Москвы» и заместитель председателя палаты Алексей Венедиктов.

Голосование продлится с 25 февраля по 5 марта на нескольких площадках, в частности, на портале «Активный гражданин». Участникам голосования будут предложены два варианта: глава ВЧК Феликс Дзержинский и князь Александр Невский.

Опрос решили провести после того, как ряд блогеров и писателей, а также общественная организация «Офицеры России» предложили восстановить на Лубянке памятник Феликсу Дзержинскому.

16 февраля общественная палата Москвы провела слушания о необходимости установки памятника на Лубянке. По итогам заседания Венедиктов сообщил, что будет составлен список предложенных исторических фигур, памятник которым можно поставить на Лубянской площади.

Памятник Дзержинскому, стоявший на Лубянке с 1958 года, демонтировали по требованию москвичей в августе 1991 года после неудачной попытки государственного переворота. С тех пор он хранится в парке «Музеон» на Крымском Валу. В разные годы политики, в том числе представители КПРФ и бывший мэр Москвы Юрий Лужков, выступали за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь, но безрезультатно.