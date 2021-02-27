Алексей Навальный получил премию фонда Бориса Немцова

присудил политику Алексею Навальному премию за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Об этом сообщается на сайте фонда.

Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире.

Фонд потребовал немедленного освобождения Навального.

В 2020 году лауреатом премии фонда Бориса Немцова стал Константин Котов — активист, по «дадинской статье».

Недавно Алексей Навальный стал лауреатом премии Женевского форума по правам человека и демократии.

В феврале суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года.

Несколько дней назад Навального этапировали из СИЗО «Матросская тишина». 27 февраля источники нескольких СМИ сообщили, что политик отправлен в ИК-2 во Владимирской области, где ранее отбывал наказание Константин Котов.

Читайте также

Кажется, Навального отправят в ИК-2 в Покрове. Это режимная колония, где осужденных полностью контролируют Вот что рассказали активист Константин Котов, сидевший там же, и его адвокат. Краткий пересказ

Читайте также

Кажется, Навального отправят в ИК-2 в Покрове. Это режимная колония, где осужденных полностью контролируют Вот что рассказали активист Константин Котов, сидевший там же, и его адвокат. Краткий пересказ