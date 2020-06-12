Константин Котов получил премию фонда Бориса Немцова

Фигурант «московского дела» Константин Котов стал лауреатом премии фонда Бориса Немцова 2020 года, сообщается на сайте организации.

Активиста отметили «за смелость в отстаивании демократических ценностей», сообщил в твиттере глава совета фонда Владимир Кара-Мурза-младший.

В 2019 году Константина Котова приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении установленного порядка организации или проведения митинга. В апреле 2020 года Мосгорсуд сократил приговор до полутора лет.