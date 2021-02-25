Алексей Навальный стал лауреатом премии Женевского форума по правам человека и демократии

Политику Алексею Навальному присуждена ежегодная премия Женевского форума по правам человека и демократии — премия Мужества. О том, что Навальный стал лауреатом премии, секретариат форума уведомил Леонида Волкова — главу штабов политика.

«Мы надеемся, — говорится в уведомлении, которое публикует сайт политика — что господин Навальный в ближайшее время освободится и получит награду». В том же случае, если Навальный будет оставаться в заключении, получить премию за него предлагается кому-либо из членов семьи, например, дочери.

Женевский форум по правам человека и демократии — ежегодный саммит, который проводится накануне основного заседания Совета по правам человека ООН. Организаторы саммита — более 20 международных правозащитных организаций. Цель мероприятия — привлечь внимание к наиболее острым проблемам с соблюдением прав человека в мире. Саммит проходит с 2009 года.

Премия Мужества вручается с 2014 года. В 2018 году ее лауреатом становился Владимир Кара-Мурза.

Премию Мужества Навальному присудили на фоне решения Международной правозащитной организации Amnesty International лишить политика статуса «узник совести». Какие именно высказывания Навального послужили причиной такого решения, в Amnesty International не пояснили. Предположительно, речь идет о его словах о мигрантах.

Amnesty International не входит в число организаторов или партнеров Женевского форума по правам человека и демократии.

Читайте также

Amnesty International отказалась считать Навального узником совести — вероятно, из-за его старых высказываний о мигрантах Сторонники политика считают, что «это откровенная игра на стороне диктатуры»

Читайте также

Amnesty International отказалась считать Навального узником совести — вероятно, из-за его старых высказываний о мигрантах Сторонники политика считают, что «это откровенная игра на стороне диктатуры»