Олег Тиньков возродил ютьюб-шоу «Бизнес-секреты». Гостями первого выпуска стали братья Бухманы из Playrix
Источник: Meduza
Бизнесмен Олег Тиньков возродил собственное ютьюб-шоу «Бизнес-секреты», в рамках которого он делал интервью с успешными предпринимателями.
26 февраля на канале программы вышел выпуск с братьями Игорем и Дмитрием Бухманами, основателями компании Playrix, входящей в тройку самых успешных разработчиков и издателей мобильных игр в мире.
Среди прочего они рассказали о том, как начинали строить IT-бизнес в 2000-х годах в Вологде и как сотрудничали с Земфирой над клипом, посвященным главному герою их игры Homescapes дворецкому Остину.
«Бизнес-секреты» выходили с перерывами с 2009-го по май 2018 года. Героями программы Олега Тинькова были Евгений Чичваркин, Ричард Брэнсон, Михаил Прохоров, Елена Батурина, Александр Мамут, Сергей Полонский и другие.