Якутский шаман Александр Габышев стал фигурантом дела о насилии над полицейским

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Якутии Александра Габышева, называющего себя «шаманом-воином», сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Дело возбуждено по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»), рассказал Прянишников. Детали дела, по его словам, пока неизвестны.

Прянишников предположил, что уголовное дело возбудили из-за произошедшего 28 января, когда у Габышева провели дома обыск, а его самого госпитализировали в психоневрологический диспансер. Тогда сообщалось, что СК начал доследственную проверку о применении насилия к представителям власти во время обыска.

Александр Габышев несколько раз объявлял о планах дойти пешком из Якутии до Москвы, чтобы провести обряд «изгнания Путина». Первый «поход» он начала весной 2019 года. Габышева задержали отправили на психиатрическую экспертизу и завели на него несколько дел.

В декабре 2019 года Габышев объявил о втором «походе», его вновь задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции. Третью попытку Габышев планировал сначала на март, а потом на лето 2020 года. В мае 2020-го его поместили на лечение в психиатрическую больницу, где он провел около двух месяцев.

В январе 2021 года Габышев объявлял, что в марте отправится на коне в новый поход на Москву. 2 февраля Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о госпитализации Габышева.

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