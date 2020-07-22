Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы

Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом. Об этом сообщает в фейсбуке координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. По его словам, накануне по просьбе защиты Габышева была проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

«Наши с вами усилия в итоге дали результат. Без общественной поддержки и широкого освещения СМИ усилий защиты лечение могло длиться сколько угодно долго, тем более решение суда срок лечения не ограничивало», — написал Прянишников.

Александр Габышев, называющий себя шаманом, весной 2019 года пошел пешком из Якутска в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». Он был задержан по дороге. Его отправили на психиатрическую экспертизу и завели на него несколько дел.

В декабре 2019 года Габышев объявил о второй попытке похода — но его почти сразу снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции. Третью попытку Габышев планировал на март 2020 года.

12 мая Габышева принудительно доставили в Якутский психоневрологический диспансер. 29 мая он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. После этого комиссия признала его опасным для себя и окружающих, а Якутский городской суд разрешил его принудительную госпитализацию.