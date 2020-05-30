Якутского шамана Габышева признали опасным для самого себя и окружающих

Врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера пришла к заключению, что называющий себя шаманом Александр Габышев опасен для себя и окружающих. Об этом «МБХ медиа» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Габышева увезли в больницу 12 мая. По словам Прянишникова, 29 мая Габышев подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации.

После этого в диспансере создали комиссию, которая выдала заключение, что Габышев опасен.

Как сказал Прянишников, 1 июня диспансер намерен подать иск о принудительной госпитализации Габышева.

Александр Габышев называет себя «шаманом-воином», весной 2019 года он пошел пешком из Якутска в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». В сентябре 2019-го Габышева задержали по делу о призывах к экстремизму, а в октябре признали невменяемым.

В декабре того же года Габышев объявил о второй попытке похода, его задержали и оштрафовали на тысячу рублей по статье о неповиновении сотрудникам полиции. На март 2020-го он планировал третью попытку дойти до Москвы.